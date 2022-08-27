HDP 6'lı masanın adayını bekliyor: İsmi görüp öyle hareket edecekler

2023 seçimleri için HDP öncülüğünde kurulan "Emek ve Özgürlük" ittifakı ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ve TÖP'ten oluşan ittifakın Eylül ayına kadar bildiri yayınlaması bekleniyor. Muhalefet parti genel merkezlerinde, HDP'nin başını çektiği ittifakın, 6'lı masanın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayına göre hareket edeceği konuşuluyor.

HDP'nin sıcak baktığı bir isim belirlenmesi halinde Emek ve Özgürlük ittifakının aday çıkartmayıp 6'lı masanın adayını destekleyeceği iddia ediliyor. Öte yandan Emek ve Özgürlük ittifakının da 6'lı masaya benzerliği dikkat çekti. İlk görüşmede masa arkasındaki afişte yer alan parti logoları alfabeye göre sıralandı. Masanın başında ise HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan oturdu.

Mehmet Güney