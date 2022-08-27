Laçın 30 yıl sonra yeniden Türk yurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın şehrinin Azerbaycan ordusunun kontrolü altına geçtiğini duyurdu. Azerbaycan ordusu 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edilen Laçın'a girdi. Ermeni çetelerin tüm ev, resmi daire, mezarlık ve ormanları yakıp yıkarak çıktığı Laçın'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Karabağ Savaşı Komutanlarından Albay Arif Paşa, 26 Ağustos'u çifte zafer günü olarak kutladıklarını söyledi. Bugün Alparslan'ın şanlı muharebe sonrası Anadolu kapılarını açtığını hatırlatan Azerbaycanlı komutan "Azerbaycan ordusu da bugün tıpkı 1.000 yıl önceki atası Alparslan gibi Güney Kafkasya koridorunda stratejik önemi olan Laçın'a girdi. Tüm Türk dünyasına kutlu olsun" dedi. Azerbaycanlı Gazeteci Dr. Oktay Hacımusalı ise Laçın'da işgalin ﬁ ilen sona ermesini "savaş sonrası en büyük diplomasi zaferi" olarak nitelendirdi.

CAN DAMARLARI KOPARILDI

Karabağ savaşı muhariplerinden Albay Arif Paşa, Azerbaycan ordusunun Laçın'da kontrol sağlaması ile Ermenilerin can damarının koparıldığını söyledi. Daha önce Rus askerlerin kontrol ettiği Laçın dehlizinin Erivan ile Hankendi arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayan Albay Arif Paşa "Bu koridor tam bir terör ikmal hattı olarak kullanılıyordu. Ermeni çeteler Rusya'nın göz yumması ile bu koridordan militan, silah ve cephane temin ediyorlardı. Artık Karabağ bu tehditten kurtuldu" dedi.

LAÇIN'DA 350 ŞEHİT VERDİK

Laçın'dan Türklerin 30 yıl önce büyük katliamlar eşliğinde çıkarıldığını hatırlatan Arif Paşa "O tarihte Rusların kurduğu tuzak sebebiyle Laçın'ı kaybettik. Ermeniler Laçın'dan çıkan kadın, çocuk, yaşlı insanları acımasızca katletti. O gün Laçın'da 350 şehit verdik, bugün yeniden dönüyoruz. Bizim farkımız ise hiçbir canlının canına kastetmeden, kimsenin evini, köyünü yakmadan gerçekleşiyor. Laçın'dan çıkarıldığımız tarihte 55 bin Türk burada yaşıyordu. Laçın merkezle birlikte bu rayonda 117 Türk, 8 Kürt, 1'de Tat köyü vardı. Tüm Laçın genelinde ise sadece 4 Ermeni aile yaşıyordu. Sonra o kanlı baskın ve işgal dönemi ile birlikte her şey yerle bir oldu. Kürt kardeşlerimiz tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi bizimle omuz omuza Ermeni çetelere karşı savaştı ve kimisi şehit oldu kimisi de gazi. Erivan yönetimi o tarihte Laçın'da Müslümanlardan boşalan evlere Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermenileri yerleştirdi. O işgalci Ermeniler de çıkarken tüm evleri, ormanları, eskiden kalan mescitleri ve hatta mezarlıkları dahi yakıp yıktıktan sonra çekildi. Bölgede ayakta kalan tek bir bina kalmadı. Bizimle onların arasındaki fark bu. Biz yapıyoruz onlar yakıyor, yıkıyor" ifadelerini kullandı. Azerbaycanlı 63 yaşındaki komutan Türkiye, Azerbaycan ya da başka bir Türk ilinde savaşma azmini hiç kaybetmediğini vatan için kanını, canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

"KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Azerbaycanlı gazeteci Dr. Oktay Hacımusalı'nın değerlendirmesi şu yönde oldu: Ordumuzun Laçın ile Zabuh ve Sus köylerine girişi savaştan sonra diplomasi masasında elde edilen en önemli zaferdi. Çünkü bu köylerin ve Laçın kasabasının alınması verilmesi Güney Kafkasya'da güvenliğin anahtarı olarak görülüyor. Karabağ'la şu an Ermenistan diye isimlendirilen Batı Azerbaycan toprakları arasında bir engel olarak görülen Laçın'ı Sovyetler döneminde de Ermeniler kendilerine bağlamak için ciddi uğraş verdiler, fakat başaramadılar. Ağustosta Azerbaycan ordusunun operasyonlarıyla biz artık Kırkkız ve Sarıbaba dağlarından bu koridoru kontrol edebiliyoruz. Serseng su santraline gitmek için kullanılan yol da şu an bizim kontrolümüzde. O bölgede yaşayanlar da yerli Ermeniler değil, barış istemeyen, intikamcı diaspora etkisindeki Ermenilerdi.

YILMAZ BİLGEN