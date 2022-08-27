Hasarı cepten yaptıran poliçeyi ucuza getiriyor

Son dönemde artan enﬂ asyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, asgari ücretteki artış, yedek parça ve işçilik maliyetlerin yükselmesi kasko ﬁyatlarını ciddi şekilde artırdı. Geçen yıla göre poliçe ﬁyatları ortalama yüzde 125 artış gösterdi. Ortalama bir otomobil (2018 Renault Megane) geçen yıl 4 bin liraya kasko yapılırken, bu yıl ﬁyatı 10 bin lirayı geçiyor. Bazı sigorta şirketlerinde ise ﬁ yat artışları yüzde 200'ü buldu. Sıfır bir otomobilin kaskosu 15 bin lirayı geçiyor. Otomobil sigortalı olduğu süreçte kaza yaptıysa ve bunu poliçeden karşıladıysa bir sonraki yıl hem hasarsızlık indirimini kaybediyor hem de üstüne ekstra prim ödemek zorunda kalıyor. Bu poliçelerde ise ﬁ yatlar 20 bin liraya kadar yükseliyor.

KAZA PRİMİ EKLENİYOR

Telefonla görüştüğümüz bir sigorta acentesi yetkilisi "Kasko ﬁ yatları uçmuş durumda, hasarsızlık indirimi olmadan ortalama bir kasko poliçesi 10 bin lirayı buluyor. Hasar yaptıysanız ve indirim kaybolduysa, üstüne bir de kaza primi ekleniyor. Poliçe ﬁ yatı 20 bin lirayı buluyor. Ayrıca hasarlı araç diye sigorta şirketi poliçeyi yapmak istemiyor" dedi. Acente yetkilisi kasko yapanların sayısında düşüş olduğunu da belirterek "Birçok insan yüksek rakamlar ödemek istemediği için traﬁ k poliçesi ile idare ediyor. Bazı traﬁ k poliçelerine ekstra ödeme yaparak çekici hizmeti eklemek mümkün. 15-20 bin liraya kasko yaptırmak yerine 2.500 liraya ekstra hizmetli traﬁ k poliçesi yaptırıyorlar. Yaşanan küçük kazaları ise sanayide kendi cebinden yaptırıyorlar" dedi.

TRAMER KAYDI DA OLMUYOR

Durum böyle olunca tüketiciler hasarsızlık indirimini bozmamak içinde sanayilerde hasarlı araçlarını kendi cebinden yaptırmaya başladı. Haramidere Sanayi Sitesi'nde çalışan bir boya kaporta ustası 5 bin liraya kadar olan hasarları cepten yaptırmanın daha karlı olduğunu belirterek "Kimse hasarsızlık indirimini bozmak istemiyor. Kendi ceplerinden yaptırıyor. Üstelik böyle olunca daha ucuza geliyor. Sigorta expertizleri ﬁyatları şişiriyor. Diyelim ben arabayı 3 bin liraya yapacaksam, tamir edebileceğim parçalar varsa yapıyorum. Ama sigorta şirketi parça değişimine gidiyor ve rakamı yükseliyor. Üstelik bizde yaptırınca tramer kaydından hasar da görünmüyor" dedi.

SELDE KALAN ARAÇLARIN MASRAFI CEP YAKIYOR

İstanbul'da yoğun sel ve su baskınlarına karşı uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Traﬁ kte köprü altı, tünel gibi yerlerde araçlar sel altında kalabiliyor. Bu durumda ise araçlar selden aldığı hasar ile kullanılamaz hale geliyor. Uzmanlar selde kalan araçların masraﬂ arının yüksek maliyetli olduğuna dikkat çekerek araç sahiplerine uyarılarda bulundu. Otomobil tamircisi Fatih Uygun "Sel sularının araçlara vereceği za

rarlar suyun yükseldiği seviyeye göre artıyor. Aracın elektrik beyni ve motoru su aldığında araç ağır hasarlı hale geliyor. En düşük masraﬂ ar 50 bin liradan başlıyor, bu aracın modeline göre yükseliyor. Araçlarda su seviyesi lastiği geçtiğinde ciddi hasarlar oluşmaya başlıyor. Sağanak yağış ve sel uyarıları geldiğinde araç sahipleri dikkatli olsun, zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar'' dedi.

KAAN ZENGİNLİ