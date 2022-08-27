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Depolarda 6 milyar metreküp gaz olacak

Rusya'nın doğalgaz akışını kesme ihtimaline karşı Avrupa'da tedirginlik sürerken, Türkiye sorunsuz bir kışa hazırlanıyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 27 Ağustos 2022 08:15
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Depolarda 6 milyar metreküp gaz olacak

Ukrayna - Rusya Savaşının başladığı günden bu yana küresel doğalgaz fiyatlarında yaklaşık iki kat artış yaşansa da Türkiye, birçok ülkeden daha ucuza gaz tedarik edebiliyor. Küresel piyasaları da yakından takip eden Türkiye, uygun fiyatlarla doğalgaz depolarını doldurarak enerji arzını garanti altına alıyor. Edinilen bilgilere göre, şu anda Silivri'deki doğalgaz depolama tesisinin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı, Tuz Gölü'ndeki tesis ise tamamen dolduruldu. Depolar, önümüzdeki ay içinde tamamen dolmuş olacak. Kışa depolarında 6 milyar metreküp doğalgaz ile girecek olan Türkiye'nin doğalgaz arzında herhangi bir sıkıntı beklenmiyor.

TUZ GÖLÜ VE SİLİVRİ GENİŞLİYOR

Öte yandan, tamamen doldurulan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinde genişletme çalışmaları devam ediyor. Tuz Gölü'ndeki 1,2 milyar metreküp kapasitenin, genişletme çalışmalarıyla 2023'te 5,4 milyar metreküpe yükseltilmesi bekleniyor. Çalışmaların ardından Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de iki katına çıkarılması hedefleniyor. Depolamanın devam ettiği Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi, genişletme çalışmalarının sürdüğü bir diğer nokta. Mevcut depolama kapasitesinin 3,2 milyar metreküp olduğu tesiste, çalışmaların ardından bu miktarın 4,6 milyar metreküpe ulaşması planlanıyor. Silivri'deki günlük geri üretim kapasitesinin de 75 milyon metreküpe çıkarılması hedeﬂeniyor.

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