Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 3 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ağustos 2022 09:15
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!