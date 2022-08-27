Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül'e kadar uzattık
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ağustos 2022 11:15
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!