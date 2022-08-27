Tahıl koridorunda taşınan tahıl miktarı 1 milyon tonu geçti
1 Ağustos 2022'de ilk geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket etmesiyle başlayan tahıl sevkiyatında taşınan tahıl miktarı 1 milyon tonu geçti.
Kaynak : TRT
Eklenme : 27 Ağustos 2022 16:03
1 Ağustos 2022'de ilk geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket etmesiyle başlayan tahıl sevkiyatında taşınan tahıl miktarı 1 milyon tonu geçti.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!