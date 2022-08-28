Şişli'de bina çöktü, içeride kalanlar var
İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü. İçeride mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Ağustos 2022 08:10
- İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü. İçeride mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!