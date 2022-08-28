Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması
İstanbul Kağıthane'deki tekvando kursuna giden 17 yaşındaki genç kız, milli antrenör tarafından tacize uğradığını iddia etti. A.D. isimli kızın ablası soluğu antrenörün yanında aldı. Şikayet ederse yıllar süreceğine ilişkin söylemlerle karşılaşan aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
17 yaşındaki A.D., İstanbul Kağıthane'deki bir tekvando kursuna gidiyordu.
Yaklaşık 2 yıl önce başladığı kursta tekvando hocası İsmail K., milli hakemlik
yapıyor ve kursta da baş antrenör olarak çalışıyordu.
İddiaya göre İsmail K., son aylarda küçük kıza yönelik taciz içerikli hareketlerde bulunmaya başladı. 2021 yılı Temmuz ayından sonra genç kızı kendi odasına çağıran milli antrenör, genç kıza tacizde bulundu.
MİLLİ ANTENÖRÜN TACİZ İDDİASI
Geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da bir maçtan döndükten sonra, diğer arkadaşlarının antrenmanda bulunduğu esnada yeniden genç kızın yanına gelen tekvando hocası, sevgili olmak gibi konulardan bahsederek mağdura kalp resimleri, "günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi.
Genç kız arkadaşlarıyla konuştuğunda ise kendilerinin de benzer tacizlere maruz
kaldığını öğrendi. Genç kız yaşadıklarını ablasına anlattı.
Abla, hocayla görüşmek üzere kursa gittiğinde ise yanlış anlaşılma olduğunu, şikayet ederlerse yıllar süreceğini söyledi. Abla duydukları sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
17 YIL HAPSİ İSTENDİ
Kursa benzer tacizlere maruz kalan kızların ifadeleri alındı. Bilgi sahibi
D. Y., Çocuk İzlem Merkezinde alınan ifadesinde hocasının mağduru öptüğünü bizzat
gördüğünü beyan etti.
İfadesi alınan İsmail K. ise hareketlerinin yanlış anlaşıldığını, kızı gibi
yaklaştığını ve taciz içerikli mesajlar atmadığını ileri sürerek, üzerine atılı
suçlamayı kabul etmedi.
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda İsmail K. hakkında, 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz' suçlarından dava açıldı. 17 yıla kadar hapsi istenen İsmail K., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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DİLEK YAMAN DEMİR