Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması

17 yaşındaki A.D., İstanbul Kağıthane'deki bir tekvando kursuna gidiyordu. Yaklaşık 2 yıl önce başladığı kursta tekvando hocası İsmail K., milli hakemlik yapıyor ve kursta da baş antrenör olarak çalışıyordu.



İddiaya göre İsmail K., son aylarda küçük kıza yönelik taciz içerikli hareketlerde bulunmaya başladı. 2021 yılı Temmuz ayından sonra genç kızı kendi odasına çağıran milli antrenör, genç kıza tacizde bulundu.

MİLLİ ANTENÖRÜN TACİZ İDDİASI

Geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da bir maçtan döndükten sonra, diğer arkadaşlarının antrenmanda bulunduğu esnada yeniden genç kızın yanına gelen tekvando hocası, sevgili olmak gibi konulardan bahsederek mağdura kalp resimleri, "günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi.

Genç kız arkadaşlarıyla konuştuğunda ise kendilerinin de benzer tacizlere maruz kaldığını öğrendi. Genç kız yaşadıklarını ablasına anlattı.



Abla, hocayla görüşmek üzere kursa gittiğinde ise yanlış anlaşılma olduğunu, şikayet ederlerse yıllar süreceğini söyledi. Abla duydukları sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

17 YIL HAPSİ İSTENDİ

Kursa benzer tacizlere maruz kalan kızların ifadeleri alındı. Bilgi sahibi D. Y., Çocuk İzlem Merkezinde alınan ifadesinde hocasının mağduru öptüğünü bizzat gördüğünü beyan etti.



İfadesi alınan İsmail K. ise hareketlerinin yanlış anlaşıldığını, kızı gibi yaklaştığını ve taciz içerikli mesajlar atmadığını ileri sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda İsmail K. hakkında, 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz' suçlarından dava açıldı. 17 yıla kadar hapsi istenen İsmail K., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.



DİLEK YAMAN DEMİR