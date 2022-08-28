Keyfi forma değişikliği velileri isyan ettiriyor

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yeni yönetmelikle okullarda öğrencilere belirli koşullarda serbest kıyafet giyme hakkı tanındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, öğrencilerin, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanmaması istendi. Yönetmelikte ayrıca "Velilerin %50'sinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir" denildi.

ESKİSİ ÇÖP, YENİSİ CEP YAKIYOR

Bu düzenlemenin ardından bazı devlet okulları tek tip kıyafet uygulamasını sürdürdü. Öğrencilere okul aile birliğinin seçtiği kıyafetler okul yönetimleri tarafından zorunlu tutuldu. Üstüne sürekli forma değişikliğine gidilerek veliler bezdirildi. Bu yıl da Başakşehir, Ümraniye, Kadıköy'deki bazı okullarda forma değişikliğine gidildi. Okul armasının ya da isminin basılı olduğu formalar, öğrencilere şart koşuldu. Önceden anlaşmalı mağazalardan alınabilen formaların koordinatörlüğü okul aile birliğine bırakıldı. Geçen yıl 200 TL'ye alınan takım formalar, bu yıl 480 TL'ye kadar çıktı. Veliler, "Küresel ölçekte kriz yaşanan bir dönemde böyle bir değişikliğe ne gerek var. Eskimemiş kıyafetler çöpe giderken, yeni formalar cep yakıyor" diyerek tepki gösteriyor.

KIYAFETLERE YÜZDE 100 ZAM

Birçok üründe yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıdı. Yüksek enflasyon ve kiralar nedeniyle okul kıyafetinin üretim ve satış maliyetlerini artırdı. Çocuğu için yeni okul kıyafeti almak üzere alışverişe çıkan veriler geçen seneye göre yüzde 100 artan fiyatlarla karşılaştı. Okul kıyafetlerindeki artıştan sadece öğrenci velileri değil satış yapan esnaf da şikayetçi. Fiyatlardaki artışla ilgili konuşan esnaf Bekir Atlı, "Genel olarak yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıyor. Geçen yıl ilkokul öğrencisinin okul kıyafeti dört parça ortalama 180 ile 220 lira civarı tutuyordu. Bu sene bu rakam minimum 370 lira" dedi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

PAMUKLU OLANLARI SATIN ALIN

Yeni eğitim öğretim sezonunun açılmasına günler kala, okul kıyafeti alışverişlerinde hareketlilik başladı. Velilerin kıyafet alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini ise işin uzmanları anlattı. Kocaeli'de 96 okula stok kıyafet hizmeti veren EKN Tekstil sahibi Ceyhun Eken, "Piyasada polyester pamuk karışık şekilde kullanılıyor. Onlar rengi daha canlı, daha diri tutuyor gibi olsa da aslında sağlıklı değiller. Hatta daha sağlıksız ama biraz da ekonomik olabiliyorlar. Burada biz pamuk ürünleri seçiyoruz" dedi. Velilerin fiyat kıyaslaması yaparken kalite kıyaslaması da yapmalarının önemli olduğunu vurgulayan Eken, "Velilerimiz fiyatı kıyaslarken ürünleri de kıyaslamalı. Kıyaslama emsalleriyle yapılmalı" diye konuştu.

ÖZLEM BEYTÜT