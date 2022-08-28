Ambulansa yol vermeyen sürücüye Bakan Koca'dan tepki
İstanbul Bayrampaşa'da sireni çalan ambulansa minibüs şoförü yol vermedi. O anlar ambulansın içinden kaydedildi. Yol vermeyen sürücüye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tepki gösterdi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ağustos 2022 09:16
Bayrampaşa'da minibüs şoförünün siren çalan ambulansa yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi.
Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen sürücüyü, ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sürücüye seslenen Koca, "Daha acil olan neydi?" dedi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!