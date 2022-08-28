Balotelli - Montella kavgası! Maç bitti, iki İtalyan birbirine girdi
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynadığı HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ile Balotelli maç sonunda tartışma yaşadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ağustos 2022 09:21
Hakem Kadir Sağlam'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Adana Demirsporlu oyuncular galibiyeti kutladı. Bu sırada teknik direktör Montella ile oyuncu Mario Balotelli arasında tartışma çıktı.
Balotelli'nin üzerine yürüyen Montella'yı teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında tartışma sürerken Asbaşkan Metin Korkmaz, Balotelli'yi soyunma odasına götürdü. Futbolcular da Montella'yı uzaklaştırdı.
Daha sonra Montella, taraftarlara üçlü çektirdi, oyuncularla birlikte galibiyeti kutladı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!