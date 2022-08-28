9 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ağustos 2022 11:58
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!