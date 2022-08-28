MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuştu

Sıfır araç satışındaki yeni düzenleme yüzleri güldürdü
Sıfır araç satışındaki yeni düzenleme yüzleri güldürdü
Tur otobüsü kazasında 5 kişi öldü, Savcılık soruşturma başlattı
Tur otobüsü kazasında 5 kişi öldü, Savcılık soruşturma başlattı
Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar çareyi Edirne'de buldu
Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar çareyi Edirne'de buldu
Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü: Yeni ilçe hazır
Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü: Yeni ilçe hazır
9 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
9 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak
Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak
MASAK, 'TikTok'ta suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçti
MASAK, 'TikTok'ta suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçti
Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine 'taciz'
Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine 'taciz'
Keyfi forma değişikliği velileri isyan ettiriyor
Keyfi forma değişikliği velileri isyan ettiriyor
Türkiye, dünyaya şifa dağıtıyor: 500 bin hasta geliyor
Türkiye, dünyaya şifa dağıtıyor: 500 bin hasta geliyor
Doğal gaz yardımı için abonelik şart
Doğal gaz yardımı için abonelik şart
FETÖ yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor
FETÖ yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor
AK Parti ikna ekipleri kurdu: Hedef sandığa gitmeyen seçmen
AK Parti ikna ekipleri kurdu: Hedef sandığa gitmeyen seçmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına teşvik' açıklaması
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına teşvik' açıklaması
Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü
Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü
Bakan Soylu: Coğrafyamızın içerisinde bir tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Coğrafyamızın içerisinde bir tek terörist kalmayacak
Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız'
'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasımda hizmete alacağız'
Başkent'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
Başkent'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
Sağlık çalışanlarının ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu
Sağlık çalışanlarının ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Sağlıkta şiddeti önlemek için özel güvenliğin etkinliği artırılacak
Sağlıkta şiddeti önlemek için özel güvenliğin etkinliği artırılacak
Gaziantep'te bir uzman çavuş parkta ölü bulundu
Gaziantep'te bir uzman çavuş parkta ölü bulundu
Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül'e kadar uzattık
Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül'e kadar uzattık
Yük treninin çarptığı futbolcu hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı futbolcu hayatını kaybetti
9 milyon ailenin icra dosyası kapanacak! İşte 2 aşamalı paket
9 milyon ailenin icra dosyası kapanacak! İşte 2 aşamalı paket
Hasarı cepten yaptıran poliçeyi ucuza getiriyor
Hasarı cepten yaptıran poliçeyi ucuza getiriyor
İsim değişikliği değil düzeltme!
İsim değişikliği değil düzeltme!
HDP 6'lı masanın adayını bekliyor: İsmi görüp öyle hareket edecekler
HDP 6'lı masanın adayını bekliyor: İsmi görüp öyle hareket edecekler
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cumhur İttifakı, bir pazarlık, al-ver ilişkisi üzerine kurulmuş ittifak değildir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminden sonra Türk milletinin bir refleksi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, Türk milletinin birliğini korumak, ülkemizin işgaline çıplak ellerimizle karşı durmak için bir araya geldik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ağustos 2022 17:01
Yazdır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuştu

Partisinin Kocaeli'deki Ataevler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kartepe İlçe İstişare Toplantısı'nda konuşan Yıldız, 2023 seçimlerinin yol ayrımına girdiğini, ya ülkenin birliğinden, beraberliğinden, bağımsızlığından yana olanların ya da müstemleke zihniyetinde olan mandacıların kazanacağı bir seçim olacağını ifade etti.

"Bir tarafta milliyetçi, mukaddesatçı, vatanını canından aziz bilen insanların bulunduğu Cumhur İttifakı, diğer tarafta ne dediği belli olmayan, altılı masa, yedili masa, onlu masa..." diyen Yıldız, 122 siyasi partiden 27'sinin seçime katılacağını, bunlardan bazılarının "çıkma", "pazarlık" partileri olduğunu dile getirdi.

Yıldız, düne kadar AK Parti'nin içerisinde, önceki yıllarda Milliyetçi Hareket Partisinde hiç hak etmediği kademelere gelmiş, görevler almış insanların, bazı mihrakların, ülkelerin, merkezlerin teşvikiyle parti kurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu 27 partiden 3'ü AK Parti, MHP ve BBP, bunların amacı belli. Cumhur İttifakı, bir pazarlık, al-ver ilişkisi üzerine kurulmuş ittifak değildir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminden sonra Türk milletinin bir refleksi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, Türk milletinin birliğini korumak, ülkemizin işgaline çıplak ellerimizle karşı durmak için bir araya geldik. Bu ahlaki duruş, milli davranış, Türk milletinin tarihi refleksiydi. MHP olarak ülkemizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği, milletimizin mutluluğundan başka düşündüğümüz bir şey, herhangi bir talebimiz, beklentimiz yok."

TBMM'de bazı milletvekilleri ve partiler hakkında hazırlanan 1618 fezlekeden 1308'inin bir partiye ait olduğuna dikkati çeken Yıldız, bir terör örgütü uzantısının meclis çatısı altında uzun süre kalmasının hem demokrasiye hem de millete karşı yapılmış bir sabotaj ve ihanet olduğunu savundu.

- "Yapılmamış seçimi, sanki peşin kazanmış gibi hava içindeler"

Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hükümetin yaptığı ve planladığı işlere ilişkin söylemlerini de eleştirerek, şunları söyledi:

"Bir siyasi partinin genel başkanı, hele Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti ve güya onun koltuğu... Tabi bize göre yerinde yeller esiyor. Böyle toplumsal bozulmalara, bu tip çıkışlara meydan verir mi? İyiliği, güzelliği, hukuku öğreteceği yerde, buna uygun davranışlar yapmayı halktan bekleyeceği yerde, 'Borcunuzu ödemeyin, falan yere gitmeyin, falanı yapmayın, bunların hepsi yalan söylüyor, biz geleceğiz bunu değiştireceğiz, Cumhurbaşkanı yetkilerini kullandırmayacağız' diyor. Cumhurbaşkanının yetkileri Anayasada yazılı, herhangi bir kişiden, makamdan emir almaz. Onun talimat aldığı yer, Türk milletinin helal oylarıdır. Görev süresinde halkın menfaatlerine aykırı davranırsa geldiği gibi halk oylamasıyla geri gider."

"Türk milletine bu kadar yabancılaşmış, milli ve manevi değerlerimizden bu kadar uzaklaşmış insanların bu ülkenin başına geldiğini bir düşünün" ifadesini kullanan Yıldız, "Önümüzdeki seçimde tüm bu yolsuzluğa, ahlaksızlığa, bölücülüğe, bölgeciliğe meydan vermemek için 62 milyon vatandaşımız sandık başına gidecek. Yapılmamış, 10 ay kalan seçimi, sanki peşin olarak kazanmış gibi bir hava içindeler. Hatta öyle yüzsüzlük, hukuksuzluk almış gitmiş ki bizzat Kılıçdaroğlu, 'Bürokrasinin içindeki 12 bin kişinin, üst bürokrasinin listesini yaptım, geldiğim gün değiştireceğim' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, seçimlerde ilk defa oy kullanacak 5 milyon 960 bin genç seçmen sayısının genel oy oranı içinde yüzde 10'a karşılık geldiğini, bu oylara öncelikle MHP'nin talip olduğunu belirterek, olmazsa Cumhur İttifakı'ndan bir partiye verilmesini istedi.

Toplantıya, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Musa Küçük, Burhan Coşkun, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Küçük, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
Bakan Kirişci, Hatay'daki mısır hasadı törenine telefonla katıldı
Bakan Kirişci, Hatay'daki mısır hasadı törenine telefonla katıldı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Hatay'da mısır hasadına katıldı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Hatay'da mısır hasadına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü
Emine Erdoğan selden etkilenen Pakistan halkına 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu
Emine Erdoğan selden etkilenen Pakistan halkına 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu
Bakan Kurum'dan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
Bakan Kurum'dan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
Bakanlar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geliyor
Bakanlar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geliyor

Bu Habere Tepkiniz

17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken istifa ederek meslekten ayrılan davacının, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işleminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir üniversiteye doktora eğitimi görmek üzere yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmet süresini artırır, borçlanma yapılmazsa intibak işlemini yükseltir,
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı emeklilik şartları nasıl olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararı

Yeşil pasaporta ilişkin 3 Danıştay kararını yayımlıyoruz
Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

3 branşın norm kadrolarında değişiklik olacak!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikten okul öncesi, sınıf öğretmeni ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve müdür yardımcısı normları etkilenecektir.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 53.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 53.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 53.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 27 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Kılıktan kılığa girdi!

Kılıktan kılığa girdi!

İçerde dizisinden tanınan oyuncu Bensu Soral, hayranları tarafından başka bir projede görülmek için sabırsızlanılıyordu. İşte o filmden ilk kareler geldi. Kılıktan kılığa giren Soral beğeni yağmuruna tutuldu.