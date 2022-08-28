Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Hatay'da mısır hasadına katıldı

Kirişci, Kırıkhan ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abdulkadir Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen mısır hasadı törenine telefon bağlantısıyla iştirak etti.

Hasadın bereketli olması temennisinde bulunan Kirişci, pandemi ve savaş dinlemeden üretmeyi sürdüren çiftçileri her zaman takdir ettiğini söyledi.

Dünyanın şu anda sadece kıtlığı konuştuğunu belirten Kirişci, "Allah'a şükür, Rabb'ime binlerce kez hamdediyoruz biz ülke olarak siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz. Geçtiğimiz yıl birinci ve ikinci üründe üretmiş olduğumuz özellikle mısır noktasında bu yıl rekoltemiz çok çok daha yüksek. Bu konuyla ilgili Hatay'ımız gerçekten örnek bir şehir." diye konuştu.

Kirişci, TMO'nun buğday ve arpayla ilgili güzel fiyatlar açıklayarak, üreticilerin memnuniyetini ve sürdürülebilirliği sağlamaya çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi olarak almış olduğumuz arpa ve buğday alımlarıyla yine daha önceki var olan stoklarımız aldığım son rakama göre 6,1 milyon tona yaklaştı. Bu gerçekten ülke olarak büyük bir başarı. Avrupa ülkeleri kuraklıktan, kıtlıktan söz ederken biz hamdolsun kendi ihtiyacımız olan bütün hububatı şu anda üretebilmede, kendi kendimize yetmede iyi bir noktadayız. Mısırla ilgili olarak da geçtiğimiz pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası 5 bin 700 liralık ton başına fiyatı açıklayarak ülkemiz üreticilerinin alın ve akıl terinin ürünü olan bu ürünlerin karşılığını vermeye çalıştık. Daha iyilerini inşallah önümüzdeki yıllarda yine sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bizim mottomuz var, 'Sen üret yeter' diyoruz. Hataylı üreticilerimiz bunu ziyadesiyle yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun."

- Mısırdan 7 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı da Türk çiftçisinin Kovid-19'a rağmen üretmeye devam ettiğini dile getirdi.

Mısırda geçen yıl Türkiye genelinde 6,8 milyon ton civarında rekolte alındığını belirten Yumaklı, bu sene rekoltenin 7 milyon tonun üzerine çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yumaklı ve beraberindekiler, biçerdövere binerek mısır hasadı yaptı.