Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı

Limanda demirleyerek ayçiçeği yağı yükünü boşaltmak üzere bulunan Mallta bandralı "Troc" isimli geminin makina dairesindeki çalışma esnasında buhar brülöründe patlama oldu, ardından yangın çıktı

Patlamada 2 işçi yaralandı.

İlk olarak gemi personelinin müdahale ettiği yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kazan dairesinden çıkarılan yaralılar Harun D. ve Halit D. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.