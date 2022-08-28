Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, bazı evler zarar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ağustos 2022 22:30
Yağış nedeniyle İkipınar Mahallesi'nden geçen İkipınar deresi taştı, birçok evin giriş katını ve garajları su bastı.
Yüksek kesimlerden gelen sel, ahırlar ve ambarlardaki mahsullere zarar verdi.
Bazı ilçe sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
İtfaiye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!