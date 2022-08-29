29 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
29 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Başakşehir teşkilat toplantısına katılacak.
(İstanbul/12.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tulu Porselen Fabrikası Açılış Töreni'ne, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir YHT Üst Yapı Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Kütahya/14.00/Afyonkarahisar/17.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret ve haziran ayı katı yakıtlar istatistikleri ile ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen "Gücün hakimiyeti mi, kuralların gücü mü?" temalı 17. Bled Stratejik Forumu'na katılacak.
(Bled)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'da E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
(Ljubljana/22.15)
2- Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Eskişehir/19.15/İstanbul/21.45)
3- Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında Galatasaray Tekerlekli Sandalye Takımının sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması Nef Stadı'nda imzalanacak.
(İstanbul/12.00)
4- Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın başında Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
(İstanbul/18.30)
5- Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Tuzlaspor maçıyla sona erecek.
(Sakarya/21.00)
6- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başlayacak.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!