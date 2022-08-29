Bakan Koca: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını öğrenebilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin; hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" dedi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Ağustos 2022 03:08
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT'a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil. Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak. Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak. Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin; hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" ifadelerini kaydetti.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!