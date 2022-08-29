Madende yeni rekor yolda

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre;

İhracatta ilk sırada maden sektörünün geleneksel pazarı Çin 713 milyon dolarla yer alırken, bu ülkeyi 328 milyon dolarla ABD ve 214 milyon dolarla Bulgaristan takip etti. Ürün bazında ise ilk sırada 484 milyon dolarla işlenmiş mermer, 306 milyon dolarla blok mermer ve traverten, 301 milyon dolarla çinko yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın lokomotif olduğunun altını çizerek "Maden ihracatımız da bu lokomotif içinde, hatta en ön sıralarında yer alıyor. Geçen yıl maden ihracatında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da veriler gösteriyor ki yeni bir rekor geliyor. Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerinin yükseliş yakalaması bir diğer sevindirici gelişme. İnşallah katma değerli ürün ihracatını daha da artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | TÜRKİYE