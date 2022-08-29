Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1870 liradan, avro 18,0450 liradan haftaya başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 09:09
Serbest piyasada 18,1850 liradan alınan dolar 18,1870 liradan satılıyor. 18,0430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0450 lira olarak belirlendi
Cuma günü doların satış fiyatı 18,1810 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2450 lira olmuştu.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!