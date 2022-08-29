Kovid-19'u ağır atlatanlara 'nörolojik tanı' uyarısı

- Medipol Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. İsmet Üstün:

- "İngiliz araştırmacılar merkezi sinir sistemini tutan Kovid-19'un beyni 10 yıl yaşlandırdığını, IQ değerlerinde düşüşe yol açtığını gözlemledi. Hastalığı ağır geçirdikten sonra dikkat eksikliği ve unutkanlıktan şikayetçiyseniz erken tanı ve tedavi için nöroloji hekimine başvurmalısınız"

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Üstün, Kovid-19'un beyinde oluşturduğu olumsuz etkiler konusunda uyarılarda bulundu.

Kovid-19'un sadece solunum sistemini tutan bir virüs türü olmadığını, kalp damar, bağışıklık sistemleri ve özellikle sinir sistemi üzerinde kalıcı tahribatlara sebebiyet verdiğini aktaran Üstün, şunları kaydetti:

"Bilim dünyası Kovid-19 pandemisi sonrasında virüsün vücutta oluşturduğu tahribatın boyutlarını araştırıyor. İngiltere Oxford Üniversite tarafından yapılan güncel çalışma ise Kovid-19'un beyindeki tahribatını ortaya koydu. Kovid öncesi ve sonrası MR'ları karşılaştıran bilim insanları hastalığı ağır atlatanların beyinlerinde yüzde 2'ye varan küçülme, IQ değerlerinde düşüş gözlemledi. Araştırma, hastalığı hafif atlatanlarda ise beynin koku, hafıza, karar verme gibi işlevlerinde kilit taşı olan gri maddede belirgin azalma saptadı. Araştırmacılar beyindeki bu etkilerin kalıcı olup olmadığına dair verilere henüz sahip olmamakla birlikte kovid sonrası hafıza problemleri, konsantrasyon güçlüğü, dikkat eksikliği gibi sorunlar yaşayanların nörolojik muayeneden geçmesi öneriler arasında yer alıyor. Beyin sisi olarak ifade edilen bu durum için beslenme, egzersizler, düzenli uyku, vitamin ve minarel takviyeleri alınmalı."

- "Bunama ve demansta artış olabilir"

Uzm. Dr. Üstün, "İngiliz araştırmacılar merkezi sinir sistemini tutan Kovid-19'un beyni 10 yıl yaşlandırdığını, IQ değerlerinde düşüşe yol açtığını gözlemledi. Hastalığı ağır geçirdikten sonra dikkat eksikliği ve unutkanlıktan şikayetçiyseniz erken tanı ve tedavi için nöroloji hekimine başvurmalısınız." ifadelerini kullanarak, hastalığın olumsuz etkilerini şöyle sıraladı:

"Kovid-19'un beyne etkisi kardeşleri olan SARS ve MERS'ten tahmin edilmekteydi. SARS virüs enfeksiyonu geçirenlerin üçte birinde unutkanlık problemleri oluşuyor. SARS sınırlı kalsa da Kovid-19 tüm dünyayı etkiledi. Bu yüzden ilerleyen senelerde bunama-demansta artış görülebilir. Kovid-19, damar yapısını ve pıhtılaşma faktörlerini bozmakta ve bundan dolayı hastalıktan aylar sonra bile beyin felçlerine sebebiyet verebilir."

Hastalığın bireyler üzerindeki ruhsal etkilerine de değinen Üstün, virüsün beyinde korku merkezi olan "amigdala"yı direkt etkilediğini, bunun da kaygı bozukluğu panik ataklara yol açtığını bildirdi.