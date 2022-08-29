Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik örnek sorular yayımlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 15:08
Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.
Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.
Başöğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!