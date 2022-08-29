Erdoğan: Bu asrı, Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız.' dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır."
"Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların
vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz."
"İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız."