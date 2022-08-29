Pes artık! Gelin arabasından havaya 15 el ateş açtı
Bursa'da düğün konvoyunda gelin arabasının camından tabanca çıkaran bir kişi, yaklaşık 15 el ateş etti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 16:12
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan kişi, sınırları aşarak
seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15
el ateş açtı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına
yansıdı.
Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından
ateş eden kişinin yakalanmasına çalışılıyor