Erdoğan'ı beklerken baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti
Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan bazıları, aşırı sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 17:42
Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan bazıları, aşırı sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'daki programının ardından Afyonkarahisar'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesleneceği alana gelen bazı vatandaşlar, aşırı sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşlara 112 Acil servis ve UMKE ekipleri müdahale etti.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!