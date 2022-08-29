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752 günlük komadan sonra mucize

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında 752 gün komada kalıp bilincini kaybeden ve doktorların 'Ayağa kalkamaz' dediği 34 yaşındaki Semih Taşdemir, 2 yıllık tedavinin ardından yürümeyi başardı ve çok sevdiği mesleğine geri döndü. Ellerini kullanabilmesine 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdi cep telefonu tamiri yapıyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Ağustos 2022 18:20
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2015 yılında yılında yaşanan olayda; bir arkadaşı, ağabeyiyle beraber cep telefonu tamiri yapan Semih Taşdemir'e aldığı yeni motosikletini göstermek için iş yerine geldi. Taşdemir, denemek istediği motosiklete binerek uzaklaştı. Bir süre sonra ileriden ses duyan yakınları, olay yerine gittiğinde Taşdemir'in kanlar içinde yerde yattığını gördü. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Taşdemir'in komaya girdiği ailesine söylendi. Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün komada kaldı.

DOKTORLAR "AYAĞA KALKAMAZ" DEDİ

Yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Semih Taşdemir, evine çarşaf içinde çıkarıldı. Arkadaşı, 2018 yılında bir fizyoterapist ile tedaviye başladı ve her gün daha iyiye gitti. Doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen yürümeyi başaran Taşdemir, geçen yıl istediği gibi yürümeye başladı. Hastaneden çıktığında parmaklarını dahi açamayan ve ellerini kullanmasına 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdilerde ise mesleğine geri döndü ve cep telefonu tamirine başladı.

"BAĞIRARAK, AĞLAYARAK TEDAVİ OLDUM"

Hastaneden çıktığında iki büklüm olduğunu söyleyen Semih Taşdemir, "Motosiklet kazası sonrası komada kaldım. Hastaneden çıktığımda iki büklüm haldeydim. Ellerim ve ayaklarım kıvrıktı. Hiçbir şekilde hareket edemiyordum ve iyileşemeyeceğimi düşünüyordum. Daha sonra fizyoterapist beni zaman zaman bağırtarak, ağlatarak tedavi etti. Yürüyemeyeceğimi, hayata tutunamayacağımı düşünüyordum. Gelişme olduğunu görünce heves ettim ve olumlu sonuçlara ulaştım" dedi.

"ÖLMEK İSTİYORDUM"

Şimdilerde istediği gibi yürüyebildiğini anlatan Taşdemir, "Çok zor da olsa işimin başına dönebildim, sadece hala koşmakta güçlük çekiyorum. İşimin başına dönebilmek çok büyük mutluluk. Kendi işimi kaldığım yerden devam ettiriyorum. Telefon tamir ediyor, programlıyorum. Bunların hiçbirini yapabileceğimi düşünmüyordum. 'İmkanı yok' diyordum, ihtimal dahi vermiyordum. Hep öyle kalacağım sanıyordum, hatta ölmek istiyordum" diye konuştu.

"BABAM İYİLEŞTİĞİMİ GÖREBİLSEYDİ KEŞKE"

Bu süreçteki en büyük destekçisi olan babasını yakın zamanda kaybeden Taşdemir, "Babam benim iyileştiğimi, yürüdüğümü görebilseydi keşke. Araba kullandığımı göremedi. Keşke babam bunları görebilseydi, yanımda olabilseydi" dedi.

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