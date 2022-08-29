Erdoğan: Seçime artık 9 ay var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aziz milletim Afyonkarahisar'ın güzel insanları sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Büyük zaferin arifesinde zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin dirilişsin milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız bayrağımız ve ezanımız için can veren bütün kahramanlara Allahtan rahmet diliyorum.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı ve kahramanlarımızı yad ediyorum.

Büyük zaferin 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.

Kardeşlerim şimdi buradan size sesleniyor. Artık 9 ay var. 9 ay sonraki 2023 seçimlerine hazır mıyız?

2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum.

Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan yıllarca ihmal ettirilen tarihimizi yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimize sahip çıkıyoruz.

Kardeşlerim birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu günlerini kalabalık katılımlarla çok daha coşkulu şekilde yad edeceğiz.

Milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi kötü günlerine döndürme çabasında olanlar bizi yolumuzdan çeviremez.

Milletimizin mukaddes değerlerine hakaret edenler hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacak.

Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek Türkiye'yi ahlakla, erdemle, adaletle ve kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz.

Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. Biz şehitleriyle yaşayan şehitleriyle var olan bir milletiz.

Yıllardır ihmali gidermekle kalmadık ayrıca ülkemizi her alanda tarihi yatırımlar tanıştırdık. Ülkemize çağ atlattık. Afyonkarahisar'a yaptığımız yatırımlar 34 milyar lirayı geçiyor.

21 yıldır gece gündüz demeden tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için canla başla çalışıyoruz.

Küresel krizlerden kaynaklı hayat pahalılığı karşısında üreticimizi yalnız bırakmadık.

İmam Hatip okullarımızı hedef alıyorlar. Sandıkta kazanamayacaklarını anlayanlar umutlarını bayat senaryolara bağladı.

İnşallah sizlerin desteği ve duası arkamızda olduğu sürece Afyonkarahisar'la beraber eserlerimize mührümüzü vurmaya devam edeceğiz.

Bu yatırımları sizlerle beraber yaptık. Ülkemizi başarıdan başarıya sizlerle birlikte koşturduk.

Siz bize güvendiniz, inandınız, bizi mücadelemizde yalnız bırakmadınız. Bizde size olan şükran borcumuzu daha çok eser bırakarak ödedik.

2023'te Türkiye gelecek asra yön verecek tarihi bir seçim yaşayacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimini alnımızın akıyla geçerek iktidarımızı devam ettirmek istiyoruz.