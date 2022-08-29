Cumhurbaşkanlığı, Zafer Bayramı'nın 100. yılını ilklerle kutlayacak

Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı"na ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Bu yıl oldukça geniş kapsamlı ve içerisinde ilkleri barındıran bir program düzenleneceğini belirten Karakurt, programın Anıtkabir'de başlayacağını söyledi.

Milli mücadele kahramanlarının yakınlarıyla şehitlerin kabrinin ziyaret edileceğini anlatan Karakurt, "Özellikle milli mücadele kahramanlarımızın yakınlarını davet ettik. Bu, Cumhuriyet tarihimizde bir ilk oluyor." dedi.

Karakurt, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikat kabulünün olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada da bir ilkimiz var. Bu zamana kadar sadece tebrikatta isimler okunuyordu. Bu yıl isimlerin okunduğu esnada Muhafız Alayı Bandosu da ufak bir konser verecek. Ayrıca bu yıl ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hayattaki akrabaları tebrikatta yer alacak. Bu ilki, gelenek haline getireceğiz ve bundan sonraki bütün bayram törenlerine milli mücadele kahramanlarının ailelerini davet edeceğiz."

Etkinlikler kapsamında her zaman olduğu gibi TBMM'den başlayıp, eski Meclis binası önünde sona erecek resmi geçit töreni gerçekleştirileceğini aktaran Karakurt, bu yürüyüşün televizyon kanallarında canlı yayınlanacağını söyledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ayrı bölgeye canlı bağlanacak

Karakurt, program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesinin diploma törenine katılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde 2 bin metrekarelik alana kurulan sahnede "Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı"nın başlayacağını aktaran Karakurt, sahne kurulumu, ses ve ışık sistemleri başta olmak üzere programın dışarıdan hizmet alımı olmadan tamamen Cumhurbaşkanlığının ekipmanlarıyla hazırlandığını söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program kapsamında konuşma gerçekleştireceğini dile getiren Karakurt, Erdoğan'ın, konuşmasının hemen ardından Libya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Katar ve Somali'de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personellerine canlı bağlanacağını ifade etti.

Canlı yayın bağlantısının ardından Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü için özel hazırlanan filmin katılımcılara sunulacağını anlatan Karakurt, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin ev sahipliğinde büyük çaplı bir konser gerçekleştirilecek. Bu konserde Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Muhafız Alayı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Hava Kuvvetleri Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı personeli, Cumhurbaşkanlığındaki temsili 16 Türk devleti kıyafetli askerler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu ve bir de sürpriz bir sanatçımız olacak."

Karakurt, "Güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personelin de davetliler arasında olacağı toplam 3 bin kişi bu etkinliğe katılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye'de ilk defa toplam 913 kişiden oluşan en kalabalık ekiple konser verilecek." dedi.

Konserin sonunda bir askerin bestelediği "Canım Türkiyem" adlı eseri tüm orkestranın aynı anda icra edeceğini dile getiren Karakurt, programın TRT 1'den canlı yayınlanacağını söyledi.