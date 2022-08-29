Bu dükkan zamana meydan okuyor... 'Kaset dinlemek ayrıcalık'

Kasetlerin yerini önce CD'ler aldı şimdilerde de dijital kayıtlar. Ancak Mehmet Demirel'in Bolvadin'deki dükkanında bu geçerli değil.

Müşteriler, dükkana girdiğinde adeta bir zaman yolculuğu yapıyor. Eski sanatçıların sesi teyplerden yankılanıyor. Çevredeki esnaf da teknolojiye inat buradan aldığı kasetleri dükkanlarında çalıyor.

Nostaljik dükkanda Zeki Müren'den Neşet Ertaş'a, Müslüm Gürses'e kadar 70'li, 80'li yıllara ait neredeyse tüm kasetler bulunuyor.

Yarım asırlık bir geçmişe dayanan bu koleksiyon tarihe özlem duyanları mutlu ediyor.

"Kaset dinleyicisi belli insanlar var. İşin hastası olmuşlar. Adamın arabasında teybi orjinal değiştirmek istemiyor, yani teknolojiye ayak uydurmak istemiyor, 'Kaseti dinlemek ayrıcalık' diyor müşteri. Türkiye'nin her tarafından müşterilerimiz var."

Üstelik kasetler sadece Mehmet Demirel'in dükkanında değil komşu iş yerlerinde de çalıyor.

Müşteriler Bedesten Çarşısı'nda, teypten yayılan ezgiler eşliğinde dolaşıyor.

Kasetlerden çalan müzikler tarihi çarşıda nostalji yaşatıyor.