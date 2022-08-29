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Komşu karışıyor! Sadr Grubu'nun askeri kanadı sokağa indi

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının ardından patlak veren şiddet olaylarının ardından Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri sokağa indi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 21:15
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Komşu karışıyor! Sadr Grubu'nun askeri kanadı sokağa indi

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren protestolarda şiddet olaylarının yaşanması ve 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri de sokağa indi. Silahlı grubun Yeşil Bölge'deki Sadr destekçilerini korumak için bölge yakınlarına konuşlanmayı planladığı öne sürüldü.

BM'den sükunet çağrısı

Irak'taki Birleşmiş Milletler Misyonu UNAMI tarafından yapılan açıklamada, Sadr destekçilerine Yeşil Bölge'yi terk etmeleri ve hükümet binalarını boşaltmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Bütün protestocuları Yeşil Bölge'yi terk etmeye ve hükümetin Irak'a hizmet etmek için sorumluluklarını yerine getirebilmesi için hükümet kurumlarının boşaltılması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

UNAMI ayrıca, siyasi tarafları gerilimi düşürmeye ve diyaloğa çağırdı.

Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge'yi basmasının ardından başkent Bağdat'tan sonra ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu.

Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini açıklamış, Sadr Grubu'na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirtmişti.

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