Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
Mersin'de bir kişi emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ağustos 2022 22:14
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde arkadaşından emanet aldığı motosikletle gezintiye çıkan Mehmet Karadağ (40), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Karadağ'ın henüz 2 ay önce evlendiği öğrenildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!