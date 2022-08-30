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Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli pasaportun üretimini başlatarak, ilk olarak yeşil pasaportun basılacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ağustos 2022 07:11
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Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı

Soylu, gece saatlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek holografik şerit, hayalet resim, metamorfik desen gibi özelliklerle dünyanın en güvenli pasaportu olacak, "üçüncü nesil" olarak adlandırılan yerli ve milli pasaportun üretimini başlattı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Soylu, yeni nesil ehliyet, çipli kimlik kartı ve yeni nesil pasaportlarda bugüne kadar yapılanları anlattı.

Ocak ayından bu yana 1 milyon 630 bin pasaport basıldığını ifade eden Soylu, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 153 bin pasaport basımının yapıldığını dile getirdi.

Dünyada yaşanan gelişmelerden dolayı çipli pasaport üretimlerinde yaşanan sorunlara işaret eden Soylu, mart ayından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Darphane Genel Müdürlüğünün yerli ve milli pasaport için çalışma yaptığını aktardı.

Yerli ve milli pasaport üretimi için hedefi ağustos ayı olarak belirlediklerini bildiren Bakan Soylu, ağustos ayı tamamlanmadan çalışmaların bitirildiğini belirtti.

"Fitnenin, hainliğin sınırı yok"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Yerli pasaportlarda ilk olarak yeşil pasaport basacağız. Burada yüksek bir talep var. Günlük pasaport talebi 7-8 bindir ama son 4-5 aydır bu talep 10 bin-15 bin arasında gidip geliyor. Bu da şundan kaynaklanıyor, özellikle her şeyi siyasallaştırmayı seven bir candaş medya var. Bu medya, toplumu yanlış bilgilendirip meseleyi kaosa döndürebilmek için kasti bir anons yaptı, 'Fahiş fiyata 2023'te pasaport ulaşacak' dedi. Bu tamamen spekülatif bir söz. Öyle bir yayın yaptılar ki başarılı da oldular. Hainliğin sınırı yok. Hakikaten fitnenin, hainliğin sınırı yok. Yaklaşık 7-8 binlik üretim talebimizi 15-16 bine çekiverdiler. Biz ona da yetişiriz. Yılbaşından itibaren 1 milyon 630 bin pasaport verdik ve bunların yüzde 58'i yurt dışına çıkmadı. Pasaport yurt dışına çıkmak için kullanılmadı. Acil durumlarda zaten günü birlik pasaport veriyoruz. Bunu uzun yıllardan beri veriyoruz. O kadar seri çalışıyoruz, gelip buradan bir saat sonra pasaportunu alma imkanına sahip. Bunu da manipüle ettiler, 'Uzun kuyruklar oluşuyor' dediler."

Şu anda yaklaşık 112 bin yeşil pasaport talebinin bulunduğu, bunun yaklaşık 57 bininin uzatma istemi olduğu bilgisini veren Soylu, mayıs ayında aldıkları kararla yeşil pasaportların süresini 5 yıldan 10 yıla çıkardıklarını hatırlattı.

Bakan Soylu, "Yeşil pasaportta var olan süre uzatımını sağlayabilecek bir gerçekleştirmeyi 29 Ağustos, dün itibarıyla yapabilme imkanına sahip olduk. Bütün nüfus müdürlüklerimiz bunu yapabilecek. Herhangi bir ücret ödemeden, para vermeden, 5 yıllık, 3 yıllık veya 2 yıllık süresi dolan pasaportlarını 10 yıla çıkarabilecekler." dedi.

"36 ilave güvenlik ögesi var"

Yerli ve milli pasaportların özelliklerini anlatan Bakan Soylu, bu pasaportlarda "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesinin yer aldığına dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Soylu, önceki pasaportlarda 27 güvenlik ögesi bulunduğunu, yerli ve milli pasaportta ise 36 ilave güvenlik ögesinin daha yer aldığını kaydetti.

Yerli ve milli pasaportların sayfalarında Türkiye'nin tarihi ve kültürel yerlerinin fotoğraflarının bulunduğunu söyleyen Soylu, Türkiye'nin endemik bitki yapısının da güvenlik ve tamamlayıcı öge olarak kullanıldığını kaydetti.

Bakan Soylu, "Türkiye, kendi yerli ve milli pasaportunu bu gece itibarıyla basmaya başlıyor. İlk önce 1000 adet basacağız, ertesi gün 2 bin, ertesi gün 5 bin, ertesi gün 10 bin adet basacağız." bilgisini paylaştı.

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Basım aşamalarında kontrollerin süreceğinin altını çizen Bakan Soylu, deneme basımlarında yüzde 100 güvenlik başarısının elde edildiğini bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Darphane Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Soylu, Macaristan'la yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin Macaristan'ın yıllık 250 bin, Macaristan'ın da Türkiye'nin 250 bin pasaportunu basacağını, doğal afetlerden kaynaklı süreç söz konusu olduğunda bu ülkelerin birbirlerinin ihtiyaçlarını gidereceğini ifade etti.

"Bir problemimiz kalmış değil"

Pasaport üretiminde kullanılan yarı mamul üretimine ilişkin de adımlar attıklarını söyleyen Soylu, "Önümüzdeki ayın sonuna kadar yaklaşık 170 bin pasaportu basmış olacağız, bu bir aylık süreç içerisinde. Daha sonra 250 bine, daha sonra 300 bine, daha sonra yükselerek devam edecek." diye konuştu.

Bir soru üzerine Soylu, TÜBİTAK'ın kullanılan çiplerin uyumlaştırılmasını sağladığını bildirdi.

Vatandaşların pasaport konusunda "Yarın olmayacakmış" gibi bir endişenin içerisinde olmaması gerektiğine dikkati çeken Bakan Soylu, başka ülkeden alınan pasaportların alınmasının süreceğini dile getirdi.

Soru üzerine Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Yeşil pasaportu bastıktan sonra, hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu yeni basmaya başlayacağız. Mümkün olduğunca 5-10 gün içerisinde yeşil pasaportun bekleyen talebinin tamamını eritmiş olacağız. Bir üretim planlaması yaptık. Sonra hem vereceğiz hem de stoklamaya başlayacağız. Hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu, yeşil pasaportun talebinin azalmasını sağlayarak gerçekleştirmiş olacağız. 120 bin umumi pasaport talebi var, şu anda elimizde 100 bin umumi pasaportumuz var. Bir problemimiz kalmış değil. Yeşil pasaport talebini de burada basarak karşılamış olacağız."

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