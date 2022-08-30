Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı
Bodrum'da aralarında çocukların da olduğu yüzlerce vatandaş, üzerlerinde Türk bayrağını simgeleyen kıyafetleriyle zeybek oynadı. Toplu gösteriye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ağustos 2022 07:18
Aralarında çocukların da olduğu vatandaşlar, üzerlerinde Türk bayrağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı yazılı kırmızı-beyaz kıyafetleriyle oyuna katıldı.
Yüzlerce kişinin katıldığı toplu gösteride güzel görüntüler oluştu.
Kalabalığa, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.
Toplu gösteri havadan drone ile de görüntülendi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!