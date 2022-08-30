CHP'den af açıklaması

MHP'de yürütülen af çalışması konusunda, CHP'den ilk açıklama geldi.

''GETİRSİNLER, PARLAMENTODA BİRLİKTE ÇALIŞALIM''

Halk TV yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım'' dedi.

''Doğru'' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten Erkek, ''Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz'' diye konuştu.

MHP AF TALEPLERİNİ İNCELİYOR

NTV'nin edindiği bilgilere göre; MHP'de yürütülen çalışmanın iki önceliği var.

Onlardan ilki, cezasızlık algısının yaratılmaması. İkincisi ise, kapsamda sadece devlete karşı işlenen suçların yer alması.

MHP af konusunda kendisine ulaşan talepleri bu iki kırmızı çizgi kapsamında değerlendirmeye aldı.

Çalışma tamamlandıktan sonra AK Parti ile de paylaşılacak. Gerekirse ortak komisyon kurulup teklife son şekli verilecek.