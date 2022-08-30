NATO'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' paylaşımı
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ağustos 2022 14:46
NATO Müttefik Kara Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle başladı.
İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz" paylaşımı yapıldı.
Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığı'nı da etiketledi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!