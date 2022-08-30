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Yardımcı ders kitapları okul sıralarında öğrencileri bekliyor

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak Sakarya İl Milli eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen 1 milyon 200 bin ders kitabı ve yardımcı kaynak, okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Ağustos 2022 15:47
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Yardımcı ders kitapları okul sıralarında öğrencileri bekliyor

Bu yıl ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılında ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 1 milyon 200 bin ders kitabı ve yardımcı kaynak Sakarya'daki okul sıralarında yerini almaya başladı. Türkiye'de bütün okullara dağıtılan yardımcı kaynak kitabı 2'nci sınıftan 12 sınıflara dağıtılacak. Dağıtılan yardımcı kaynak kitaplarıyla velilerin artı bir masraftan kurtulduğunu aktaran Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bakanlığın girişimleriyle verilen kitapların artık kırtasiyeden alınmayacağını söyledi.

"Yardımcı kaynak kitapları ve ücretsiz ders kitapları masaların üzerinde öğrencilerimizi bekliyor"

Kitap dağıtımını yaptıklarını aktaran Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "İnşallah 5 Eylül de uyum haftasında ve 12 Eylül de tüm çocuklarımıza yardımcı kaynak kitapları masalarında hazır bekleyecektir. Yaklaşık 80 milyonluk bir onarım çalışmaları yapıldı okullarımızda ve tüm ihtiyaçları da giderildi. Yine bu sene ilk defa olarak bakanlığımız İlkokul ve Ortaokullarımızda harcama yetkisi yaptı. Okullarımıza alınacak olan kırtasiye malzemeleri için ödenekler gönderildi aynı zamanda temizlik malzemesi alımı çerçevesinde okullarımıza gelen ödeneklerle meslek liselerimizin üzerinden bütün okullarımıza ödenekler gelmiş şekilde bekliyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaklaşık 200 bin öğrencisi, 16 bin öğretmeniyle 2022- 2023 eğitim yılına sorunsuz bir şekilde girecektir. Velilerimiz öğrencilerimizle birlikte okula gidip, ücretsiz ders kitaplarını ve yardımcı kaynak kitaplarını masaların üzerinde gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Bizim şu an yaklaşık 780 kurumumuzun tamamına 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar bütün öğrencilerimize yardımcı kaynak kitapları ve ücretsiz ders kitapları masaların üzerinde öğrencilerimizi bekliyor" dedi.

"Öğrenciler, yardımcı kaynak kitaplarını gördüğünde büyük bir mutluluk duyuyorlar"

Okulu ziyarete gelen öğrencilerin kitapları gördüğünde mutlu olduklarını aktaran Okul Müdürü Tuğba Tunar, "Bu sene ilk defa yapılacak olan yardımcı kaynak kitaplarının tedarikini sağladık ve masaların üzerlerine koyduk. Öğrencilerimiz ve velilerimiz okulumuza ziyarete geldiğinde sınıflarda masaların üzerlerinde ders kitaplarını ve yardımcı kaynak kitaplarını gördüğünde büyük bir mutluluk duyuyorlar ve mutluluklarını da bizlere bu şekilde ifade ediyorlar. Bu konuda bizlere yardımcı olan bakanımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kaynak kitaplarının ücretsiz olması biz velileri gerçekten çok mutlu etti"

Kaynak kitaplarının ücretsiz olmasından dolayı sevinen öğrenci velisi Aslı Sezer, "Ders kitapları ücretsizdi ama kaynak kitapları ücretliydi, şu anda kaynak kitaplarının da devletimiz tarafından ücretsiz verilmesi biz velileri gerçekten çok mutlu etti. Bu kitaplar sayesinde çocuklarımız her türlü bilgiye ulaşması konusunda ben çok mutlu oldum çok iyi bir uygulama olmuş" ifadelerini kullandı.

"Hem çocuklar için hem de öğretmenler için büyük bir avantaj olacaktır"

Okula çocuğu ile gelen öğrenci velisi Ömer Sezer, "Bugün çocuğumla okula geldiğimde, sınıfta masaların üzerinde kitaplar ve yardımcı kaynak kitapları hepsi hazırlanmış, masanın üzerine koyulmuş, bizler veliler olarak bu konuda gerçekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Hem bizim için hem çocuklar için hem de öğretmenler için büyük bir avantaj olacaktır, hem ekonomik olarak ve verilen kaynak kitaplardan faydalanmak için büyük bir avantaj olacak diye düşünüyorum" dedi.

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