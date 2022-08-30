Erdoğan: Geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu
Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim ve öğretim sistemini tamamen terk etmiştir."
"Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne
bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip
olduk"
"Terörle mücadeledeki tecrübelerini, savunma sanayisi ürünlerini dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin cömertliği, pek çok yerde oyun değiştirici işlev görmüştür"
"Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik."
"Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları
veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri destekler canımızı sıkıyor."