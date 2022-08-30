Gelin almaya geldiler çocukların önünde tüfekle havaya ateş ettiler
Esenler'de gelin almak için gelen konvoyda bulunan iki kişi, çocukların bulunduğu sokakta tüfekle havaya ateş etti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Ağustos 2022 18:23
Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde 28 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde, gelin almak için gelen düğün konvoyundaki iki kişi, otomobilin bagajından çıkardıkları tüfekle havaya ateş etti.
Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, sokakta çocuklar olduğu dikkat çekti.
Havaya ateş edilirken bir kız çocuğunun korkup uzaklaştığı görüldü.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!