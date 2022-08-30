İstanbul Valiliğinden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ağustos 2022 22:19
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!