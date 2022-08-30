HAK-İŞ Başkanından gelir vergisi oranının yüzde 10 olması önerisi

Nüfusu 400 bine yaklaşan ilçeden il olmak için kampanya
Nüfusu 400 bine yaklaşan ilçeden il olmak için kampanya
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Kasko Almak İçin 5 Neden!
Sponsorlu İçerik
İsmail Kahraman'ın Rize'deki konuşmasına dair açıklama
İsmail Kahraman'ın Rize'deki konuşmasına dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların atama kurasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların atama kurasına ilişkin açıklama
Erdoğan: En büyük sıkıntımız hayat pahalılığı
Erdoğan: En büyük sıkıntımız hayat pahalılığı
Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Konut fiyatları düşüş eğiliminde
Konut fiyatları düşüş eğiliminde
AFAD uyardı: Marmara kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmalı
AFAD uyardı: Marmara kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmalı
Bakan Varank: TOGG, Mart ayında yollarda olacak
Bakan Varank: TOGG, Mart ayında yollarda olacak
Kaçmak üzereyken yakalanan Ünsal Ban, Yunanistan'dan ev almış
Kaçmak üzereyken yakalanan Ünsal Ban, Yunanistan'dan ev almış
Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı merkezli önlem
Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı merkezli önlem
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Sağanağa dikkat
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Sağanağa dikkat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı
Dolar/TL 18,19 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 18,19 seviyesinden işlem görüyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor
Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor
Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı
Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı
O ilde altın ve gümüş keşfi: Piyasa değeri 1.2 milyar dolar
O ilde altın ve gümüş keşfi: Piyasa değeri 1.2 milyar dolar
Bakanlık süreci başlattı: Doktorlardan kamuya dönüş için talep alınacak
Bakanlık süreci başlattı: Doktorlardan kamuya dönüş için talep alınacak
'Tek odalı evde 6 çocuğuyla yaşayan kadın' haberine açıklama
'Tek odalı evde 6 çocuğuyla yaşayan kadın' haberine açıklama
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
TOGG'dan iki önemli ortaklık anlaşması
TOGG'dan iki önemli ortaklık anlaşması
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
Eylülde ekonomi gündemi yoğun
81 üniversite rektörü, sağlık çalışanlarına ek ödemeyi görüştü
81 üniversite rektörü, sağlık çalışanlarına ek ödemeyi görüştü
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısı 3 bine çıkacak
Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya
Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya
Benzine 1,04 TL indirim geldi
Benzine 1,04 TL indirim geldi
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

HAK-İŞ Başkanından gelir vergisi oranının yüzde 10 olması önerisi

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu kriz dönemi bitene kadar ücretlerin gelir vergisi oranının yüzde 10 olmasını önererek, "Gerçekten alınan bir şekilde geri gidiyor. O yüzden bunun için bir çalışma yapmak gerekiyor. Bakanımıza raporlarımızı hazırladık. Taleplerimizi sunacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ağustos 2022 22:44
Yazdır
HAK-İŞ Başkanından gelir vergisi oranının yüzde 10 olması önerisi

Manisa'daki bir otelde düzenlenen HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Manisa Şubesi'nin 12. Genel Kurulu'na katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, işçinin hakkını savunmaya devam ettiklerini, bugüne kadar 1 milyona yakın taşeron çalışanın kamuya alınmasını sağladıklarını ifade etti.

Belediyelerde çalışan şirket işçilerinin de belediyelerin kadrolarına alınması için çalıştıklarını anlatan Arslan, yaptıkları toplu iş sözleşmelerinde işçilerin haklarını sürekli geliştirdiklerini, gelecekte "kadrolu, geçici ve şirket" işçisi ayrımının kalmayacağını vurguladı.

Arslan, vergilendirme konusunda bazı taleplerinin de olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ücret zamlarımıza temmuz ayında ilave zamlar alıyoruz. Ağustos ayına gelince vergi diliminden dolayı aldığımız para gidiyor. Dolayısıyla bu vergilendirme sisteminde makas hem dar hem de kapsamı kısıtlı. O yüzden bizim bir önerimiz var: Bu kriz dönemi bitene kadar ücretlerin gelir vergisi oranı yüzde 10 densin. Böyle kalsın. Gerçekten alınan bir şekilde geri gidiyor. O yüzden bunun için bir çalışma yapmak gerekiyor. Bakanımıza raporlarımızı hazırladık. Taleplerimizi sunacağız. En azından ekim ayından sonra parlamento gündeminde bu vergi meselesini çözmemiz gerekiyor."

Kuruldukları günden bu yana darbelere karşı dik durduklarını, demokrasiyi ve halkın iradesini savunduklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Tehlike geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan TÜSİAD'a talimat geliyor. Biden boşuna söylemedi, 'Artık Türkiye'de darbe ile değil Tayyip Erdoğan'ı seçimle götüreceğiz.' dedi. Darbecilerle iş tutanların hevesleri tekrar kabardı. Dolayısıyla bugün daha çok önem arz ediyor. Gelin bu ülkenin sivil toplumu, sendikaları olarak bu darbe zihniyetine karşı kimden, nereden gelirse gelsin dik ve onurlu bir duruş sergileyelim. Bunu istiyoruz. Türkiye'nin darbelerle muhatap olmasını istemiyoruz."

Arslan'ın konuşmasının ardından yapılan kongrede yeniden aday olan mevcut başkan Okan Polat güven tazeledi.

Polat, kongrenin ardından katılımcılara teşekkür etti.

Kongreye, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile sendika temsilcileri katıldı.

100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
Esnaflar AVM ve sosyete pazarı servislerinden rahatsız
Esnaflar AVM ve sosyete pazarı servislerinden rahatsız
'Evlat Nöbeti Çalıştayı'nın 25 maddeden oluşan sonuç bildirgesi açıklandı
'Evlat Nöbeti Çalıştayı'nın 25 maddeden oluşan sonuç bildirgesi açıklandı
TEİS'ten 'İlaç Takip Sistemi'nde iyileştirme yapılması talebi
TEİS'ten 'İlaç Takip Sistemi'nde iyileştirme yapılması talebi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan isteğe bağlı sigortalılarla ilgili açıklama
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan isteğe bağlı sigortalılarla ilgili açıklama

Bu Habere Tepkiniz

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul kayıtları öyle bir hal aldı ki bazı okul idareleri adeta pazarlama uzmanı gibi. Pazarlamacılar önce markayı daha sonra müşteri hangi ürüne yönelirse onu överler ve pazarlarlar.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü; "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi," derken Daire Başkanı; "yer değiştirme suretiyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesme ve vekaleten göreve başlamalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir." şeklinde görüş yazısı yayınladı
'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

17 fiilinden dolayı meslekten çıkarılan savcıya Danıştay'dan olumsuz haber

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken istifa ederek meslekten ayrılan davacının, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işleminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir üniversiteye doktora eğitimi görmek üzere yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!
Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmet süresini artırır, borçlanma yapılmazsa intibak işlemini yükseltir,
Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

Ek göstergesi 3600 e yükseltilenler için önemli uyarı!

3600 ek gösterge uygulanarak emekli ikramiyesinden yararlanmak için mutlaka 15 OCAK 2023 tarihi beklenmelidir
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
'Şanlı ordunun milli gururu': Atak helikopteri

'Şanlı ordunun milli gururu': Atak helikopteri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri, Türk ordusunun caydırıcı gücü olarak öne çıkıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Telefon hakkını kullandı ama...

Telefon hakkını kullandı ama...

Şaşırtan olay! Telefon hakkını kullandı ama...