İsmail Kahraman'ın Rize'deki konuşmasına dair açıklama

Kahraman'ın Twitter hesabından TBMM 27. Başkanlık Ofisi Basın Müşavirliği tarafından paylaşılan açıklamada, söz konusu törendeki konuşmanın bir bölümünün, bütünün bağlamından ayrı olarak haberleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sayın Kahraman'ın konuşmasında işaret ettiği gibi, Rus ordusunun işgal ettiği toprakları terk ederek ülkelerine dönmesi sırasında herhangi bir muharebe olmamıştır. Bilindiği gibi 1916'da Rus orduları, savaşarak girdikleri Anadolu topraklarından Çar idaresinin yıkıldığı, Komünist Lenin'in Rusya'nın lideri olduğu 1917 ihtilali sonrası çekildi. Rusya, bu tarihte İngiltere, Fransa ve İtalya ile olan birlikteliğinden ayrıldı ve ülkemizdeki işgale de son verdi. Aynı şekilde yurdumuzu işgal eden ve dört sene topraklarımızda kalan müstevliler, Birinci Dünya Harbi'ni sonlandırdıkları için İzmir'i 6 Eylül 1922 Çarşamba günü terk etti. 9 Eylül 1922 Cumartesi günü ordumuz İzmir'e girdi. İşgal kuvvetleri 4 Ekim 1923 Perşembe günü İstanbul'dan ayrıldı, ordumuz ise 6 Ekim 1923 Cumartesi günü İstanbul'a girdi."

Açıklamada, "Her yıl 2 Mart tarihi Rize'nin kurtuluşu olarak anılmakta, yol üzerindeki ilçelerde de birer gün arayla o ilçenin kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır. 'Esaretten tutsaklıktan kurtuldum' diye bayram yapılmaz, fetihler kutlanır. Tarihimiz fetihlerle doludur." ifadeleri kullanılarak, şöyle denildi:

"Sayın Kahraman da Rize'deki konuşmasında bu topraklarda 1071 Malazgirt Zaferi ile başlayan zaferlerimizin dökümünü yaptı, saydığı zaferleri 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi ile sonlandırdı, şehit ve gazilerimizi rahmetle andı. Kurtuluş Mücadele'miz esnasında diğer cephelerde ve diğer devletlerle olan savaşlarda şehitler verdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Tarihi gerçekleri bilmek ve doğru beyan etmek elzemdir. Tarih bir deniz feneridir; geleceği gösterir, geçmişten dersler aldırır ve yaşanan anı da değerlendirme imkanı sağlar. Sayın Kahraman'ın dedesi Yemen'de, dayısı Sarıkamış'ta şehit olmuştur. Bayrağımızdaki kırmızı renkte payı olan bir aileden gelmiş, ömrü manevi ve milli değerlere hizmet ve bağlılıkla geçmiş bir zatı karalamak veya yanlış tanıtmak vicdanları yaralar, yürekleri kanatır."