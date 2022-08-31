Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1930 liradan, avro 18,2640 liradan güne başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 09:24
Serbest piyasada 18,1910 liradan alınan dolar 18,1930 liradan satılıyor. 18,2620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2640 lira olarak belirlendi.
Pazartesi günü, doların satış fiyatı 18,1910 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1870 lira olmuştu.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!