Öğrenciler 3 kilometre irtifaya çıkan roket tasarladı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Yıldız Roket Grubu'nca tasarlanan ve "SEMRUK" adı verilen roket, 2020 yılındaki TEKNOFEST'te ikincilik elde etti.

Çalışmalarını sürdüren, 15 kişiden oluşan grup, özelliklerini geliştirdikleri roketleriyle TEKNOFEST KARADENİZ'de finallere katılma hakkı kazandı. Yıldız Roket Grubu, bu kez daha önce kaçırdıkları birinciliği elde etmeye çalışacak.

Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Enes Kesmen, geliştirdikleri roketleriyle yaptıkları 3 atışta da başarılı olduklarını söyledi.

Roketlerinin 3 kilometre irtifaya çıkabildiğine işaret eden Kesmen, "Amacımız ülkemizi uzay ve havacılık alanında daha ileriye taşımak. Sadece yarışma anlamında değil, AR-GE ve TÜTİBAK projeleriyle hem üniversitemize hem de ülkemize katkı vermek istiyoruz. Üniversite hocalarıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesi TEKNOFEST'e davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Berat Polat ise ekip olarak güzel bir çalışma ile roketi tamamladıklarını dile getirdi.

Nitelikli, yenilikçi, çağın gerekliliklerine ve teknoloji düzeyine uygun projeler hedeflediklerini anlatan Polat, şunları söyledi:

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Gelişen uzay ve havacılık sanayimizin önemine dikkati çekmek ve bu yolda yürümek isteyen potansiyel mühendis ve bilim insanlarımıza ilham kaynağı olmak için çalışmak istiyoruz. Yarışma odaklı değil, nitelikli projeler ve AR-GE odaklı bir takım olmayı amaçlıyoruz. Vizyonumuz uzay ve havacılık sektöründe aktif proje geliştiren öğrenci takımları içerisinde yaptığımız çalışmalarla öncü, üniversitemizde ve ülkemizde roket bilimi üzerine nitelikli araştırmalar yapan, ülkesine katkı sağlayan bir topluluk olmak. SEMRUK roketini de daha ileriye götürmeyi amaçlıyoruz

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