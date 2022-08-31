Cumhur İttifakı, sahada kararsız seçmenin nabzını tutuyor
AK Parti ve MHP, 2023 seçimleri için hazırlıklarına saha çalışmalarıyla devam ediyor. Parti teşkilatları, kararsız seçmenin nabzını tutuyor. Son dönemde ekonomi ve dış politika alanındaki atılımların sahada karşılık bulduğu, kararsız seçmenin Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğu ifade ediliyor.
2023 seçimlerine 10 aydan az bir süre kalırken, AK Parti ve MHP çalışmalarını hızlandırdı. Tam kadroyla sahada halkın nabzını tutan parti teşkilatları, kararsız seçmenin Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğu tespitinde bulunuyor.
AK Parti kurmayları halkın taleplerini dinliyor
Anadolu turuna devam eden AK Parti kurmayları, kapı kapı dolaşarak projeler anlatıyor, halkın taleplerini dinliyor.
MHP teşkilatları da sahada kararsız seçmene ulaşıyor. Son dönemde hükümetin hem ekonomi hem de dış politika alanında attığı adımların karşılık bulduğu ifade ediliyor.
Bahçeli, mitinglerine 4 Eylül'de başlayacak
MHP Lideri Devlet Bahçeli de seçim mitinglerine 4 Eylül'de Sivas'tan başlayacak.
Bahçeli, "Adayımız belli, kararımız net" mesajı verecek.
Bahçeli'nin talimatıyla Genel Başkan Yardımcıları, Eylül 2021'den bu yana sahada aktif çalışıyor. Parti yöneticileri il ziyaretlerinin ardından ilçe toplantıları düzenliyor.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!