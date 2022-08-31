Üniversitelerde şiddet gören sağlık çalışanlarına hukuki destek
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite hastanelerinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Artık, üniversitelerdeki sağlık çalışanlarına da hukuki destek verilecek.
Üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanları da kapsama alındı. Şiddet gören sağlık çalışanları için hukuki destek yolu açıldı.
Sağlık Bakanlığı, bir süre önce sağlık çalışanlarına şiddet durumunda, hukuki yardımı içeren genelgeyi yayımlamıştı.
Üniversite hastanelerinde şiddet gören personele hukuki destek
Konuya ilişkin bir adım da Yükseköğretim Kurulu'ndan geldi.
YÖK, üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinde, sağlık personeli ve kanuni mirasçılarına hukuki destek verilmesine yönelik karar aldı.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hukuki desteği üniversite bünyesindeki avukatlar sağlayacak
Üniversite hastanelerinde görev alan sağlık personeli, şiddete konu olaylarda hukuki destek alabilecek.
Şiddet sonrası vefat durumunda, sağlık personelinin kanuni mirasçısı bu destekten faydalanacak.
Destek, üniversitelerin bünyesindeki avukatlar tarafından sağlanacak. Avukatlar, sağlık personeline yönelik suçlarda vekaletnameye gerek olmadan işlem yapabilecek.
Mağdur tanımlaması yapılacak
Aynı üniversite hastanesinde çalışan sağlık personelinin görev sırasında birbirine yönelik şiddet eylemi durumunda, hukuki destek söz konusu olduğu için mağdur tanımlaması yapılacak.
Mağdurlardan birinin adli mercilerce sanık durumuna gelmesi halinde, üniversite tarafından sağlanan hukuki yardım sonlandırılacak.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!