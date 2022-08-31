ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular bugün başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) başvuruların başladığını açıkladı. Başvurular 7 Eylül'e kadar yapılabilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 12:13
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavları 16 Ekim'de uygulanacak.
Sınav başvuruları 7 Eylül'de sona erecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Adaylar, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sitesindeki sınav kılavuzlarından öğrenebilecek.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!