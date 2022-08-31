Ankara'da servis ücretlerine zam
İstanbul'un ardından Ankara'da da okul servis ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. Başkent'te okul servisi ücretleri yüzde 30 zamlandı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 31 Ağustos 2022 14:03
Ankara'da okul servis ücetlerine zam yapıldı.
Zammın ardından Ankara'da en yakın mesafe ücreti yıllık 5 bin 96 liraya yükseldi.
Yeni eğitim-öğretim yılında, okul servisi ücretleri 3 ila 6 kilometrede 5 bin 616 lira, 6 ila 10 kilometrede 6 bin 494 lira, 10 ila 15 kilometre arasında ise 7 bin 553 lira olarak uygulanacak.
15 kilometreyi aşanlara,, kilometre başı 150 lira ek tarife uygulanacak.
Zam kararı, Ankara Valiliği'nin onayına sunulacak. Valilik 7 gün içerisinde karara itiraz edebiliyor.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!