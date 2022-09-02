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2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Eylül 2022 00:10
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2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık iken 4 yıllık gibi emekli edildi.

İki yıl süreli İzmir Yabancı Diller Yüksekokulundan mezun olan davacının tesis edilen işlemlerde, lisans mezunu olduğunun kabulüyle 9. derecenin 1. kademesinden başlatılmak suretiyle yapılmıştır.

İntibak hesabının hatalı olduğunun anlaşıldığı, bu durumda, 02/01/1991 tarihinde 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlatılmasıyla emekliye ayrılmıştır.

Davacı kendi kusurunun olmadığını ve kazanılmış hakkı olduğunu iddia etmiştir.

Sahte veya geçersiz herhangi bir evrak sunmadığı gibi yanıltıcı bir beyanda da bulunmadığı, kusurun kendisine yükletilemeyeceği, idarece süresi içinde işlem tesis edilmeyerek, kazanılmış hakkının ihlal edildiği, ücretsiz izinde geçen sürelerin, derece ve kademe hesabında dikkate alınmamasının da bir başka haksız duruma sebebiyet verdiği ileri sürülmektedir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/7415

Karar No: 2022/2394

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Başkanlığı

VEKİLİ: Av....

KAPAT [X]

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/10/2020 tarih ve E:2018/6159, K:2020/3192 sayılı bozma kararına uyularak;

Dava konusu uyuşmazlıkta, taraflarca dosya kapsamına sunulan diploma örneğine göre, iki yıl süreli İzmir Yabancı Diller Yüksekokulundan mezun olan davacının, İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziemir Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tesis edilen işlemlerde, lisans mezunu olduğunun kabulüyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin birinci fıkrasının "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendi uyarınca 9. derecenin 1. kademesinden başlatılmak suretiyle yapılmış olan intibak hesabının hatalı olduğunun anlaşıldığı, bu durumda, 02/01/1991 tarihinde 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlatılmasıyla emekliye ayrıldığı 16/07/2010 tarihi itibarıyla emekli keseneğine esas aylık yönünden 2. derecenin 2. kademesinde bulunduğunun açık olduğu, ücretsiz izinde geçirilen sürelere ilişkin olarak yapılan ödemelerin ise derece ve kademe yönünden davacıya avantaj sağlamayacağı dikkate alındığında, davalı idarece gerçekleştirilen işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

İlk atamasında maş derece ve kademesinin 9. derecenin 1. kademesinden başlatılması konusunda herhangi bir talebinin bulunmadığı, sahte veya geçersiz herhangi bir evrak sunmadığı gibi yanıltıcı bir beyanda da bulunmadığı, kusurun kendisine yükletilemeyeceği, idarece süresi içinde işlem tesis edilmeyerek, kazanılmış hakkının ihlal edildiği, ücretsiz izinde geçen sürelerin, derece ve kademe hesabında dikkate alınmamasının da bir başka haksız duruma sebebiyet verdiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

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